ANA SAYFA
Akhisar Belediyespor'a kupada şok

AKHİSAR BELEDİYESPOR'A KUPADA ŞOK

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor sahasında Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, deplasmanda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından grupta 5 puanı bulunan Akhisar Belediyespor ilk mağlubiyetini yaşarken, Ümraniyespor ise 2. galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti.

Gol: Dk. 67 Serdar Kesimal (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)
Kırmızı Kart: Dk. 90 Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor)

Maçtan dakikalar

13. dakikada Soner Aydoğdu’nun pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali Adıgüzel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mustafa Çakır son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
67. dakikada sol kanattan Mücahit Albayrak'ın ceza sahasına ortasında, Serdar Kesimal ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1
90. dakikada Serdar Kesimal, maçta gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma, konuk ekip Ümraniyespor’un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

29
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray kupada dağıldıQuaresma’ya 22 milyon TLKayserispor'dan Ertuğrul Sağlam bombasıs
Fernandao’nun fiyatı belli olduSosyal medya bu kadını konuşuyor !Teneffüste kaleye geçti hayatı değişti
Riekerink üç transfer istediGalatasaray'dan Emre Belözoğlu açıklamasıOzan Tufan'ın ayakkabıları şaşırttı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS