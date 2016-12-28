Akhisar Belediyespor'a kupada şok

AKHİSAR BELEDİYESPOR'A KUPADA ŞOK Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor sahasında Ümraniyespor'a 1-0 yenildi. Futbol » Türkiye Kupası 28.12.2016 21:52

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, deplasmanda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından grupta 5 puanı bulunan Akhisar Belediyespor ilk mağlubiyetini yaşarken, Ümraniyespor ise 2. galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti. Gol: Dk. 67 Serdar Kesimal (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 90 Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor) Maçtan dakikalar 13. dakikada Soner Aydoğdu’nun pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali Adıgüzel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mustafa Çakır son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

67. dakikada sol kanattan Mücahit Albayrak'ın ceza sahasına ortasında, Serdar Kesimal ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

90. dakikada Serdar Kesimal, maçta gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, konuk ekip Ümraniyespor’un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 29