Akhisar Belediyespor kupada dolu dizgin !

AKHİSAR BELEDİYESPOR KUPADA DOLU DİZGİN ! Akhisar Belediyespor evinde Aydınspor 1923'ü 1-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Futbol » Türkiye Kupası 24.01.2017 22:32

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu son maçında Akhisar Belediyespor evinde Aydınspor 1923'ü 1-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maçın 15. dakikasında Olcan'la kullandığı penaltı atışından faydalanamayan ev sahibi ekip, 61. dakikada 16 yaşındaki futbolcusu Hasan Ali'nin golüyle galibiyete uzanıp tur atladı.



Akhisar Belediyespor grubu 11 puanla, Aydın ekibi ise 5 puanla son sırada tamamladı. Akhisar'ın rakibi yarın oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçı sonucuna göre belli olacak. Fanatik 75