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Akhisar Belediyespor bombayı patlattı !

AKHİSAR BELEDİYESPOR BOMBAYI PATLATTI !

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor Bokila ve Sokol Cikalleshi'yitransfer etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Çin'in Guangzhou takımından Loteteka Bokila ile Medipol Başakşehir'den Sokol Cikalleshi'yi renklerine bağladı.

Akhisar Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel'in de katıldığı törende, Bokila ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Cikalleshi ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldığı kaydedildi. Bu arada, Bokila, Türkiye'de geçen sezon Eskişehirspor'da forma giymişti.

Akşam
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