ANA SAYFA
Ahmet Çalık'a 47 saniyede 30 bin TL

AHMET ÇALIK'A 47 SANİYEDE 30 BİN TL

Ahmet Çalık, Konya'da 93.52'de oyuna girdi, 94.39'da maç bitti. Sahada kaldığı 47 saniye için 7 bin 500 euro kazandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray'da bu sezon 450 bin euro garanti paraya oynayan Ahmet Çalık, sözleşmesi gereği ilk 11'de forma giydiği her maçta alınan her puan için 5 bin euro kazanıyor. (3 puan için 15 bin euro) Bu rakam sonradan oyuna girdiği maçlar için yüzde 50 oranında ödeniyor.

Ahmet Konya'da 93.52'de oyuna girdi, kronometre 94.39'dayken maç bitti. Milli futbolcu sahada kaldığı 47 saniye için 7 bin 500 euroya hak kazandı. Ahmet oyuna girmese sadece 18'de yer aldığı için 3 bin 750 euro ile geceyi kapatacaktı.
 
Akşam

255
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İspanyollar Arda'yı konuşuyorAhmet Çalık'a 47 saniyede 30 bin TLbeIN SPORTS tescilli güzeli transfer etti
''Güneş, 'kendine kulüp bul' demişti''''Mitrovic'i bir kez izlediler mi ?''Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Trabzonspor, Caicedo'yu bu hafta bitiriyorÇin'den dünyayı sallayacak karar !Garry Rodrigues pişman etti !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS