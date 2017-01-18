Advocaat'tan Sosa ve Ekici sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği maçının ardından oyuncularını tebriği hak ettiğini söyledi.

Yaklaşık 70 dakika 10 kişi kaldıklarını söyleyen Advocaat, "Bugünoyuncularım performanslarıyla tebriği hak ettiler. Özellikle bazı oyuncularım bugünkü performanslarıyla teknik heyete Fenerbahçe'de kalmak istediklerini gösterdi. Genel anlamda 2-2'lik sonuç bizim için iyi" dedi.

Penaltı pozisyonunda kırmızı kartın ağır olduğunu belirten Advocaat, "Penaltı pozisyonuna penaltı diyebilirim ama kırmızı kart olmaması gerekirdi. Hakem aynı anda iki ceza kesti. Biz böyle pozisyonlarda sarı kart verildiğini gördük. Ama bugün bize kırmızı kart verildi." şeklinde konuştu.

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Orta saha transferi sorulan tecrübeli hoca, "Çok fazla isim okuyorum bende. 14 gün içinde birini alacağız. Oyuncuların bize gelmesi sadece bizim istememize bağlı değil kendi isteklerine de bağlı. Mehmet Ekici ilgilendiğimiz bir oyuncu ve onun için teklifimizi yaptık. İyi bir teklif yaptık. Oyuncunun da sözleşmesinin bitmesine 4 ay kalmış ama kulübün teklifi kabul etmemesinin arkasında ne var, Beşiktaş mı var bilmiyorum?" ifadelerini kullandı.