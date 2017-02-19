Advocaat: Şampiyonluk çok zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa beraberliğinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu ve kaybedilen puanın sebeplerini açıkladı.
Advocaat'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportajda oyuncularının iyi mücadele ettiğini söylemesinden ziyade sözleri arasındaki bir cümle oldukça çekti.
"DAHA FAZLASINA SAHİP OLMAK GEREKİYOR"
"Motivasyon aslında vardı bugün. Sağlamıştık ama bence sadece motivasyon yetmez. Bugün iyi bir skor alabilmek için sonuna kadar mücadele ettiler. Oyuncularımız her şeyi yaptı ama bundan daha fazlasına sahip olmak gerekiyor. Daha fazlasını yapmaktan ziyade sahip olmak gerekiyor. Bugün uzun zaman oynamayan oyuncularımız sahadaydı ve onların fiziksel durumunu da gördük. Mental ve motivasyon anlamında sıkıntı yoktu. Başka bir sıkıntı vardı bu noktada."
"OYUNCULARIMIZA HEPSİNİ ANLATTIK AMA..."
"Dün ve bu sabah oyuncularımızla beraber konuştuk. Takım halinde toplantılar gerçekleştirdik. Bu haftanın önemini onlara aktardık. Bu konuda tartışmalarımızı yaptık. Bu 3 maçın ardından şansımız ne düzeyde olacağını görecektik. Bugün de kazanmamzı gerekiyordu. Ancak bugün bunu yapamadık. Şu anda bizim için şampiyonluk çok zor gözüküyor."
"ŞAMPİYONLUK ARTIK ÇOK ZOR"
Advocaat basın toplantısında da şunları söyledi; "Şampiyonluk çok zor gözüküyor. Motivasyonumuz vardı aslında ancak sadece motivasyon yetmez. Bugün iyi bir skor alabilmek için sonuna kadar mücadele ettik. Dolayısıyla motivasyon anlamında bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum, başka bir sorun vardı bugün.Sezonun çok önemli bir dönemindeyiz ve üç önemli oyuncumuz bizimle değildi. Belki de bu bizi etkiledi.
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ADVOCAAT: ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı sonrası konuştu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa beraberliğinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu ve kaybedilen puanın sebeplerini açıkladı.
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