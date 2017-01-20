Advocaat ıslıklanan Aatıf’a sahip çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Hollandalı teknik adam, göreve başladıktan sonra kadroyu oturtmak için bir arayış içine girdiklerini vurguladı. Dick Advocaat, sezon başında takıma gelmiş olsaydı daha farklı bir kadro yapılanması kurmuş olacağını dile getirerek, “Başkasına eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben olsam daha farklı bir kadro kurardım. Yine de fena iş yapmadığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Avrupa’da çok iyi iş çıkardık. Diğer yandan kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlara gerçekten inanılmaz. Anlaşılabilir düzeyde değil” diye konuştu. Advocaat, Adanaspor maçında oyundan çıkarken taraftarların tepkisini çeken Aatıf ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Kadro yapısıyla ilgili takımın eski teknik direktörünü eleştirmediğini de anlatan Advocaat, “Muhakkak ki onun da kafasında oyun tarzıyla ilgili bir şeyler vardı. Geçtiğimiz sezon ile bu sezonu kıyaslarsanız, benden de fazla puan toplamış. Bence sadece kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum. Kadro kurmayla ilgili benim düşüncem bu şekilde” ifadelerini kullandı.