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Adebayor imzayı attı !

ADEBAYOR İMZAYI ATTI !

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, transferin son gününde Emmanuel Adebayor'u renklerine kattı.

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Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Beşiktaş'ın gündeminde olan Adebayor'la resmen anlaşmaya vardı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan Togolu golcü, Başakşehir'in antrenman formasıyla poz verdi.

Togolu forvet 1.5 yıllık sözleşmenin ardından Başakşehir formasıyla poz verdi.
 
Adebayor: Bana sunulan proje çok cazipti
 
Yayıncı kuruluşa konuşan Adebayor, “Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum.” diye konuştu.
 
Gümüşdağ: Taraftarımıza hayırlı olsun
 
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, “Adebayor geçen seneden beri hocamızın takip ettiği bir oyuncu. Kalitesiyle ilgili söylenebilecek bir şey yok. Hedefimize ulaşma noktasında Adebayor’un da diğer oyuncular gibi bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem bizim, hem de Adebayor için de bence doğru bir proje. Taraftarlarımıza da bu transfer hayırlı olsun. Başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.
 
Saral: 1.5 yıllık anlaşmaya vardık
 
Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, bonservisi elinde olan Adebayor ile 1,5 yıllık  anlaşmaya vardıklarını belirtti. Mustafa Saral, Adebayor'un takıma büyük güç katacağına inandığını  söyledi.
 
İngiliz devlerinde forma giydi
 
Premier Lig'de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace'ın başarısı için mücadele ediyordu.
 
Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi.
 
Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı kadrosuna katmıştı.

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