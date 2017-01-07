ANA SAYFA
Adanaspor'da 2 imza

ADANASPOR'DA 2 İMZA

Adanaspor, Palmeiras'tan Vinicius Santos Silva ve Gaziantepspor'dan Charles İtandje'yi transfer etti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'tan Vinicius Santos Silva ve Gaziantepspor'dan Charles İtandje'yi transfer etti.

Turuncu beyazlılar, son olarak Brezilya ekibi Coritiba’da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Vinícius Santos Silva ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki Vinícius Santos Silva, Adanaspor’da olmaktan mutlu duyduğunu belirtirken, "Köklü bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada iyi işler yapmaya geldim. Takımda çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Başkanımız Bayram Akgül ve transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
 
İTANDJE İMZAYI ATTI
 
Süper Lig'de Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Gaziantepspor formalarını giyen başarılı kaleci Charles İtandje, Adanaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız, "Adanaspor’a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.  

46
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Mehmet Ekici transfer listemizde yok''Galatasaray, Andersson'u güldürdüGalatasaray'ın getirdiği Tiote'yi Bursaspor alıyor
Hakan Balta'yı İskoç takımına transfer ettiler'Rodrigues çok hızlı ama saç-baş yoldurabilir'Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor'da
Mancini, Buffon'un eski eşiyle birlikteKHK kapsamında 7 spor kulübü kapatıldıColin Kazım'dan Corinthians'a 2 yıllık imza
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS