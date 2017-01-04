ANA SAYFA
Adanaspor, Batuhan'a talip oldu !

ADANASPOR, BATUHAN'A TALİP OLDU !

Şanlıurfasporlu golcü Batuhan Karadeniz ile Adanaspor’un ilgilendiği ortaya çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bir dönem Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formaları giyen Şanlıurfasporlu golcü Batuhan Karadeniz, yeniden büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Bu sezon 14 maçta 5 gol, 1 asist üreterek eski günlerine dönüş sinyalleri veren yetenekli forvet ile Adanaspor’un ilgilendiği ortaya çıktı.
 
Akdeniz ekibinin yıldız oyuncu ile söz kestiği ve Şanlıurfaspor ile karşılıklı anlaşarak ayrılması durumunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Batuhan ile 2 Süper Lig takımımın daha dirsek temasında olduğu kaydedildi.

Fanatik

101
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ya Aguilar ya Mitrovic !Adanaspor, Batuhan'a talip oldu !''Bu adam çok hızlı''
Van Der Wiel FIFA'da koz olarak kullanacak3 Süper Lig ekibi Yasin'in peşine düştüMuslera ile 2021'e doğru !
2017'de serbest kalacak olan yıldız futbolcularSüper Lig'de Selçuk Şahin bombasıFenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS