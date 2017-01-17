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Aatıf Chahechouhe ayrılık kararı aldı

AATIF CHAHECHOUHE AYRILIK KARARI ALDI

Adanaspor maçında taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalan Aatif Chahechouhe, takımdan ayrılma kararı aldı.

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Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde takasta kullanmak istediği Aatif Chahechouhe, bu teklifi reddetmiş ve takımda kalmak istediğini belirtmişti. Ancak Faslı futbolcu Adanaspor maçında taraftarlardan gördüğü tepki sonrasında takımdan ayrılma kararı aldı.

YILDIRIM "7-8 KULÜP İSTEDİ" DEMİŞTİ

Aatif Chahechouhe'nun futbol hayatına Fransa'da devam etmek istediği ve buradan gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım, Aatif Chahechouhe'nun transferi için "7-8 kulüp istedi ancak o kalmak istedi" açıklamasında bulunmuştu.

Sezon başında Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Aatif Chahechouhe, sarı lacivertli forma altında 16 resmi maça çıktı. Chahechouhe bu mücadelelerde 4 gol attı, 2 de asist yaptı.

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