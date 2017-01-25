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76 bin kişilik stadyumda tek başına bir taraftar !

76 BİN KİŞİLİK STADYUMDA TEK BAŞINA BİR TARAFTAR !

Ümraniyespor ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Bursaspor'u, tribünde desteklemeye sadece 1 kişi geldi.

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Siraç Doğdu isimli bir Bursaspor taraftarı yeşil beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor oynacağı maçı tribünden izlemek için stada kendi imkanlarıyla tek başına geldi.76 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Bursaspor tribününde takımına tek başına destek veren genç taraftar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Maç sonrası Kocaeli Gebze'deki evine gitmesi gereken Siraç'ı Bursaspor yöneticileri yalnız bırakmadı. Bursaspor yöneticileri Ali Turan ve Görkem Akbaş karşılaşmanın ardından Sirac'ı arabayla evine kadar bıraktı.

Siraç yolda yöneticilerle birlikte çekildiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

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Hürriyet
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