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''50 yılın çilesi bize mi denk geldi ?''

''50 YILIN ÇİLESİ BİZE Mİ DENK GELDİ ?''

Muharrem Usta, sportif sonuçlarla büyük hüsran yaşarken, bordo-mavililerin başkanı 2016’ya, sitem ederek veda etti.

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13 aylık süreçte sportif hüsran yaşayan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, geçen yıla şöyle sitem etti: "50 yılın çilesi bize mi denk gelecekti? Ömrümden yılları çaldın da gittin 2016"

Trabzonspor’da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta, sportif sonuçlarla büyük hüsran yaşarken, bordo-mavililerin başkanı 2016’ya, sitem ederek veda etti.
 
Usta başkanlığında 38 lig maçına çıkan Trabzonspor, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 37 gol kaydeden bordo-mavililer, kalesinde ise 62 gol gördü. Söz konusu dönemde 38 puan toplayabilen Trabzonspor, rakiplerine 70 puan kaptırdı. 
Bordo-mavililer ayrıca bu süreçte oynanan kupa maçlarında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 2015-16 sezonunun son iki haftasında Antalyaspor’a 7-0 ve Kasımpaşa’ya 6-0 mağlup olan Trabzonspor, aldığı en farklı yenilgilerle tarihe geçti.
 
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan 2017 yılına girilen ilk dakikalarda dikkat çekici paylaşımda bulundu. Usta, “50 yılın çilesi bize mi denk gelecekti? Ömrümden yılları çaldın da gittin 2016. En içten dileklerimle herkese iyi yıllar dilerim” ifadelerini kullandı. 
Başkan Usta, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı kaldırdı.

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