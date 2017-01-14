5 gollü maç nefes kesti

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.



Maça fırtına gibi başlayan Rize temsilcisi henüz 2. dakikada Kweuke'yle 1-0 öne geçti. 34'te Dhurgham İsmail'le bir gol daha bulan Çaykur Rizespor ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapadı.



İkinci yarıda Kweuke'yle bir gol daha bulan Rize 3-0 yakaladı. Ev sahibi Alanya, 71'de Vagner Love'la, 90'da da Plet'le farkı 1'e indirse de mücadele 3-2 sona erdi.



Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 16'ya yükseltirken, A. Alanyaspor 18 puanda kaldı.