5 gollü maç nefes kesti

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.
Maça fırtına gibi başlayan Rize temsilcisi henüz 2. dakikada Kweuke'yle 1-0 öne geçti. 34'te Dhurgham İsmail'le bir gol daha bulan Çaykur Rizespor ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda Kweuke'yle bir gol daha bulan Rize 3-0 yakaladı. Ev sahibi Alanya, 71'de Vagner Love'la, 90'da da Plet'le farkı 1'e indirse de mücadele 3-2 sona erdi.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 16'ya yükseltirken, A. Alanyaspor 18 puanda kaldı.
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