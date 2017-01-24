4 günde 2 tarihi maç

Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek.

SON MAÇ ATİKER KONYASPOR'A KARŞI

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maç Atiker Konyaspor'la 1951 yılında yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda kuruluşunun ardından 1967-1968 sezonunda ilk karşılaşmasını oynayan bordo-mavili takım, 50 yıl mücadele ettiği sahada son maçını Atiker Konyasporile yapacak.

YENİ STATTA İLK MAÇ GAZİANTEPSPOR'A KARŞI

Karadeniz ekibi, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçını da ligde Gaziantepspor'a karşı oynayacak.

"TARAFTARLARIMIZI SEVİNDİRMEK İSTİYORUZ"

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde statta incelemelerde bulunan kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada "Üzdüğümüz taraftarları yeni stadımızda sevindirmek istiyoruz." dedi.

Çubukçu, "Taraftarların Trabzonspor'u desteklemelerini, her zaman yanında olmalarını, pazar günü de bu stadı doldurmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.