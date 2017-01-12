ANA SAYFA
SON DAKİKAERSAN GÜLÜM RESMEN BEŞİKTAŞ'TA !
3 yıl beklediler, sonunda bitirdiler

3 YIL BEKLEDİLER, SONUNDA BİTİRDİLER

Audemars Piguet ve Hormann isimli iki şirket Michael Schumacher ile olan sponsorluk anlaşmalarını sona erdirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA


Michael Schumacher ile ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı. Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya giren ve üç yıldır bitkisel hayatta olduğu düşünülen ancak sağlık durumu hakkında net bilgi alınamayan efsane pilotla iki sponsoru yollarını ayırdı.
 
3 yıl beklediler, sonunda bitirdiler

Geçirdiği kaza ve ardından kamusal alandan tamamen çekilmesine karşın kendisiyle ticari işbirliğini sürdürmeye devam eden iki şirket, Michael Schumacher'i bıraktı. Maquina do Esporte'nin haberine göre Audemars Piguet isimli saat şirketi ve Hormann isimli kilit firması sponsorluğu sona erdirdi.
 
Ayrılan şirketleri takip ettiler

İsviçreli saat şirketi, yedi kez Formula 1 şampiyonu unutulmaz isminin anısına özel bir saat koleksiyonu dahi hazırlamış, geçen yıl Schumacher'e hürmetini gösteren özel bir video hazırlamıştı. İki şirket ayrılık kararlarıyla daha önce aynı şekilde davranan ve yıldız isimle yolları ayıran Jet Set, Navyboot, Rosbacher, Erlinyou gibi şirketleri takip etmiş oldu.
 
Anlaşmalar yenileniyor, fiyatlar indiriliyor

Kalan şirketlerin Schumacher ile yollarını devam ettirdikleri ancak sponsorluk anlaşması için ödedikleri ücretlerde azaltmaya gittikleri belirtiliyor. Şu an itibariyle Schumacher'in ana ticari partneri, 1996'dan bu yana kendisiyle birlikte yürüyen Deutsche Vermogensberatung olarak görünüyor. Bu şirket aynı zamanda, Formula 4'de yarışan oğlu Mick Schumacher'in de sponsorluğunu yapıyor.  

Milliyet
107
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kupayı çalmaya çalışan şüpheli mahkemeye sevk edildiOlcay Şahan: ''Trabzon'a tecrübemi getirdim''Robin van Persie'ye sürpriz talip !
Yasin Öztekin affedildi !Yağmur Sarıoğlu hastanelik oldu''Podolski harika bir futbolcu ama...''
Samuel Eto'o bombası ! Fransızlar...Olcay Şahan'ın ardından 4 isim daha yolcuCaner Erkin mucizesi !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS