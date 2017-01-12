

Michael Schumacher ile ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı. Fransa Alpleri'nde geçirdiği kayak kazasının ardından komaya giren ve üç yıldır bitkisel hayatta olduğu düşünülen ancak sağlık durumu hakkında net bilgi alınamayan efsane pilotla iki sponsoru yollarını ayırdı.



3 yıl beklediler, sonunda bitirdiler



Geçirdiği kaza ve ardından kamusal alandan tamamen çekilmesine karşın kendisiyle ticari işbirliğini sürdürmeye devam eden iki şirket, Michael Schumacher'i bıraktı. Maquina do Esporte'nin haberine göre Audemars Piguet isimli saat şirketi ve Hormann isimli kilit firması sponsorluğu sona erdirdi.



Ayrılan şirketleri takip ettiler



İsviçreli saat şirketi, yedi kez Formula 1 şampiyonu unutulmaz isminin anısına özel bir saat koleksiyonu dahi hazırlamış, geçen yıl Schumacher'e hürmetini gösteren özel bir video hazırlamıştı. İki şirket ayrılık kararlarıyla daha önce aynı şekilde davranan ve yıldız isimle yolları ayıran Jet Set, Navyboot, Rosbacher, Erlinyou gibi şirketleri takip etmiş oldu.



Anlaşmalar yenileniyor, fiyatlar indiriliyor



Kalan şirketlerin Schumacher ile yollarını devam ettirdikleri ancak sponsorluk anlaşması için ödedikleri ücretlerde azaltmaya gittikleri belirtiliyor. Şu an itibariyle Schumacher'in ana ticari partneri, 1996'dan bu yana kendisiyle birlikte yürüyen Deutsche Vermogensberatung olarak görünüyor. Bu şirket aynı zamanda, Formula 4'de yarışan oğlu Mick Schumacher'in de sponsorluğunu yapıyor.