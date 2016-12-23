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28 Rus atlete disiplin soruşturması

28 RUS ATLETE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, idrar testlerinde hile tespit edilen 28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldığını duyurdu

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış  Olimpiyatlarına katılan 28 Rus atlete idrar örneklerinde hile yaptıkları  gerekçesiyle disiplin soruşturması açtı.

IOC'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın  (WADA) raporu doğrultusunda idrar testlerinde hile tespit edilen 28 Rus atlete  disiplin soruşturması açıldığı duyurdu.
Açıklamada ayrıca, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları ile 2014 Soçi Kış  Olimpiyatlarına katılan tüm Rus atletlerin doping testi örneklerinin tekrar  inceleneceği bildirildi.
 
IOC, şimdiye kadar 2008 ve 2012 olimpiyatlarına katılan 27 Rus atleti  cezalandırdığını duyurdu

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