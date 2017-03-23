15 Temmuz süreci hakem krizine neden oldu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) şu sıralar tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Genel başkan Abdurrahman Arıcı ile üç yönetim kurulu üyesini istifanın eşiğine getiren olayın sebebi ise 15 Temmuz süreci… Hürriyet’ten Adil Demirçubuk’un haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TFFHGD'nin dört yönetim kurulu üyesi; Zafer Demir, Ömer Akyürek, Ömer Faruk Ocak ve Mustafa Mecit Keskin'in gözlemcilik lisansları MİT raporu doğrultusunda iptal edildi. TFFHGD Başkan Vekili Yunus Yıldırım bunun üzerine dört isimle temasa geçerek, bundan sonraki yönetim kurulu toplantılarına katılmamalarını istedi. Ancak Demir, Akyürek, Ocak ve Keskin, suçsuz olduklarını iddia ederek Yıldırım'a karşı çıktılar.

KALKAVAN VE ŞİMŞEK’TEN PROTESTO

Söz konusu isimler TFFHGD Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz pazar günü Holiday Inn İstanbul Airport Hotel'de yaptığı olağan toplantıya katılınca, olanlar oldu. Zafer Demir, Ömer Akyürek, Ömer Faruk Ocak ve Mustafa Mecit Keskin'in geleceğini daha önceden öğrenen profesyonel hakemler Mete Kalkavan ve Barış Şimşek, protesto için toplantıya katılmadı. Genel başkan Abdurrahman Arıcı dört isme gözlemcilik lisanslarının iptal edildiğini hatırlatıp istifa etmeleri gerektiğini bildirdi. Ancak, Zafer Demir dışındaki dört yönetici kesinlikle istifa etmeyeceklerini bildirdiler. Yönetim kurulu üyelerinden Yunus Yıldırım, Aytekin Durmaz ve Süleyman Güneş ise, “Eğer bu şahıslar dernek yönetiminde kalırlarsa bir sonraki toplantıya katılmayacağız ve istifa edeceğiz” diyerek rest çektiler.

AYNI DURUMDA 50 KİŞİ VAR

Hakem ve gözlemci camiasını sarsan olayla ilgili olarak Spor Arena’ya açıklamada bulunan TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, şunları söyledi:“Zafer Demir, Ömer Akyürek, Ömer Faruk Ocak ve M.Mecit Keskin, bu göreve seçimle geldi. Kendilerine artık toplantılara katılmalarının yanlış olduğunu anlattım ve istifalarını istedim. Biri dışında diğerleri istifayı reddetti… ‘Eğer siz istifa etmezseniz, ben edeceğim' dedim. 28 Mayıs'ta Türkiye Futbol Federasyonu hakem ve gözlemcilere yeni dönem için vize verecek. Doğal olarak bu isimler vize alamayacak ve yönetim kurulu üyelikleri düşecek. Ben de bu yüzden 28 Mayıs'a kadar yönetim kurulu toplantısı yapmama kararı aldım. Bu sefer başka bir problem daha var. Hakem ve gözlemci camiasında aynı durumda olan yaklaşık 50 kişi bulunuyor.”

İŞTE İSTİFALARI İSTENEN İSİMLER

Ömer Akyürek (Genel Sayman)

Ömer Faruk Ocak (Genel Sekreter Yardımcısı)

Zafer Demir (Amatör İşleri Kurulu Temsilcisi)

Mustafa Mecit Keskin (Üye)