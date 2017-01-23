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Zola'dan Kerim Frei itirafı

ZOLA'DAN KERİM FREİ İTİRAFI

Birmingham'ın İtalyan teknik adamı, transfer ettikleri Kerim Frei'i daha önce izlemediğini itiraf etti.

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Birmingham City'nin hocası Gianfranco Zola, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Kerim Frei'i daha önce izlemediğini belirterek, "Kendi kurallarımı çiğnedim" itirafında bulundu.
 
İtalyan teknik adamın buna karşın Blackburn maçında son 10 dakika şans verdiği Frei'den memnun kaldığı bildirildi.
 
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