Zola'dan Kerim Frei itirafı

Birmingham City'nin hocası Gianfranco Zola, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Kerim Frei'i daha önce izlemediğini belirterek, "Kendi kurallarımı çiğnedim" itirafında bulundu.
İtalyan teknik adamın buna karşın Blackburn maçında son 10 dakika şans verdiği Frei'den memnun kaldığı bildirildi.
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