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Ziyech'in yıldızı parlıyor ! Fener pişman...

ZİYECH'İN YILDIZI PARLIYOR ! FENER PİŞMAN...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak Ajax'a giden Hakim Ziyech, gösterdiği performansla göz dolduruyor.

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Hollanda'nın Twente takımından sezon başında Ajax'a transfer olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, gösterdiği performansla adeta Fenerbahçe'ye nispet yaptı.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO'YA ULAŞTI
 
Ajax'ın sezon başında transfer ettiği Hakim Ziyech, Hollanda'da bu sezon çıktığı 23 maçta 10 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 11 milyon euro bedelle transfer olduğu Ajax'ta gösterdiği bu performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin takibine giren Hakim Ziyech'in piyasa değerinin ise 20 milyon euroyu bulduğu ifade edildi. Hollanda basınında yer alan haberlerde ise Ziyech'in sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu öne sürüldü.
 
TARAFTAR ÇOK İSTEMİŞTİ
 
Sarı lacivertlilerin uzun süredir aradığı 10 numara tarifine en uygun isimlerden olan futbolcunun bu performansı ise taraftarlar arasında büyük üzüntü yaşattı. Hakim Ziyech sezon başında Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Sarı lacivertli taraftarlar oyuncunun transferi için sosyal medyadan kulüp hesaplarını mesaj yağmuruna tutmuştu.
 
Yeni Şafak

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