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Zirvenin efendisi Atiba Hutchinson

ZİRVENİN EFENDİSİ ATİBA HUTCHİNSON

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlılar’daki istikrarlı performansıyla göz kamaştırıyor.

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Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlılar’daki istikrarlı performansıyla göz kamaştırıyor.

Geçen sezondan bu yana başarılı formundan ödün vermeyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de 19 haftanın sonunda yüzde 94,7’lik başarılı pas yüzdesi tutturarak bu alanda en etkili isim oldu.

Bu alanda liderliği geçen sezondan beri hiç kimseye kaptırmayan 33 yaşındaki futbolcuyu, yüzde 92,4’le Fenerbahçeli İsmail Köybaşı takip ediyor.

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