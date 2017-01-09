Zirvedekiler ikinci yarıya iyi başlıyor

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yapmak için transfer çalışmalarını devam ettiren ekipler, birçok yeni takviyeyle sezona başlayacak. Zirvede yer alan Medipol Başakşehir; İrfan Can Kahveci ve Egemen Korkmaz’ı kadrosuna kattı. Lider, herhangi bir oyuncuyla ise yollarını ayırmadı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında beklediği performansı sergileyemeyen Başakşehir, ikinci yarıda ise oldukça iyi bir ivme yakalamıştı. Abdullah Avcı’nın takımı, ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Medipol Başakşehir, bu yıl sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşmasını ise Kayserispor ile sahasında oynayacak.

Son şampiyon Beşiktaş da kadrosunu güçlendiren ekiplerden. İlk yarıyı Medipol Başakşehir’in 1 puan gerisinde tamamlayan siyah-beyazlılar, Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel ve Hırvat savunmacı Matej Mitrovic’i kadrosuna kattı. Forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçını ligin güçlü ekibi Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacak. Geçtiğimiz yıl, ikinci yarıya Gaziantepspor maçıyla giren Beşiktaş, rakibini sahasında 4-0 mağlup etmişti.

Devre arasının en hareketli ekibi tartışmasız Galatasaray oldu. Verim alamadığı isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, PAOK’tan Garry Rodriguez’i kadrosuna kattı. Buna karşın Hamit Altıntop, Sightorsson, Jem Paul Karacan, Ontivero ve Olcan Adın’la yollarını ayırdı. Kiralıktan dönen Salih Dursun ve Emrah Bassan’ı da tekrar kiralık olarak gönderen Galatasaray, Aurelien Chedjou’yu da takımdan göndermek için mesai harcıyor. Geçtiğimiz sezon ilk yarıda Hamza Hamzaoğlu’nun yerine Mustafa Denizli’yi göreve getiren Galatasaray, sezonun ikinci yarısına tecrübeli teknik adam önderliğinde 3-1’lik Sivasspor galibiyetiyle başlamıştı.

Her sezon olduğu gibi, bu yıl da gerek sezon başında gerekse devre arasında transferin en hareketli ekibi olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapıyor. Ukranya’nın Zorya ekibinde forma giyen Oleksandr Karavayev’i kiralık olarak takıma dahil eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici’yi kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz yıl ligi Beşiktaş’ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına ise Eskuşehirspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederek girmişti.