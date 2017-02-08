Yusuf Yazıcı ile yeni sözleşme

Trabzon’da tutturduğu istatistikle ligin en verimli oyuncusu olan ve A Milli Takım’ın kapısını aralayan Yusuf Yazıcı’ya sözleşme müjdesi geldi. Ayda 5 bin Lira kazanan 20 yaşındaki yıldız adayının, gelecek sezon takım arkadaşlarına yakın bir miktarda sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Henüz 20 yaşında olmasına karşın Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, performansıyla A Milli Takım’a seçilme yolunda önemli bir aşama kaydetti. OPTA verilerine göre Yusuf Yazıcı, Süper Lig’de oynamaya devam eden ve son iki sezonda 500 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular arasında en sık gole katkı yapan isim olmayı başardı.
Geçen sezonu yedek çıktığı 9 maçta ürettiği 2 gol, 2 asistle kapatan 20’lik genç yetenek, bu sezon ise son 3 maçta 2 gol, 2 asist üretmeyi başardı ve en üretken futbolcu oldu. Genç Yusuf’u Beşiktaş’ın gol krallığına koşan yıldızı Cenk Tosun ve Ömer Şişmanoğlu takip etti.
Maç başı almaya devam
Böylesi başarının altına imzasını atan Yusuf’a bir müjde de yönetimden geldi. Geçtiğimiz günlerde maaşı 2 bin Lira’dan 5 bine yükseltilen genç oyuncu ile sezon sonunda yepyeni bir sözleşme imzalanacak. Takım arkadaşlarının aldığı ücrete yakın bir mukaveleye imza atacağı öğrenilen Yusuf’un maç başı ücret almaya da devam edeceği öğrenildi.
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YUSUF YAZICI İLE YENİ SÖZLEŞME
Yusuf Yazıcı, performansıyla A Milli Takım’a seçilme yolunda önemli bir aşama kaydetti.
Trabzon’da tutturduğu istatistikle ligin en verimli oyuncusu olan ve A Milli Takım’ın kapısını aralayan Yusuf Yazıcı’ya sözleşme müjdesi geldi. Ayda 5 bin Lira kazanan 20 yaşındaki yıldız adayının, gelecek sezon takım arkadaşlarına yakın bir miktarda sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
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