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Yusuf Namoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yanıt

YUSUF NAMOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE YANIT

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Fenerbahçe Kulübü’nden kendisi hakkında yapılan eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin resmi siteden açıklama yaparak istifa çağrısı yaptığı MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sarı-lacivertli kulübe cevap verdi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, bir açıklama sırasında sözlerinin yanlış yorumlandığını ifade ederek, “Elbette hiçbir takımın hakkının yenmesini istemeyiz” dedi.

Namoğlu, Fenerbahçe Kulübü’nden kendisi hakkında yapılan eleştiriler üzerine Doğan Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. 

MHK Başkanı Namoğlu şunları söyledi;

“Elbette ikinci yarıya sorunsuz ve hata oranı çok aza indirgenmiş bir biçimde başlamak istiyoruz. Seminerde de bu ışığı gördük. Tabii ki hiçbir takımın hakkının yenmesini istemeyiz. Bu yüzden bazı sözlerim yanlış anlaşıldı. Yani Fenerbahçe aleyhine bir hata yapılmışsa mutlaka bu elde olmayan nedenlerle yapılan bir hatadır ve ilelebet de devam etmez. Sezon sonunda hata ve doğruları topladığınız zaman eşit bir şekilde maçların tamamlandığını görürsünüz. Yani kimsenin hakkı kimseye geçmez. Elbette hiç bir hakem arkadaşımız da bir kasıt içerisinde hata yapmaz. Yıllardır bu hata oranı bu şekilde sürmüş, sezon sonunda ligler her kulübe eşit mesafede bir konumla sona ermiştir.”

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