ANA SAYFA
CANLI MAÇTRABZONSPOR - F.BAHÇE / GOOOOOOOL !
Yusuf Erdoğan'a büyük tepki !

YUSUF ERDOĞAN'A BÜYÜK TEPKİ !

Fenerbahçe maçında tribünlerin tamamını dolduran Trabzonspor taraftarları ilk yarıda şoke oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Avni Aker’e veda maçında bordo-mavililer ilk yarıda büyük şok yaşadı. Stadı hınca hınç dolduran Trabzonsporlular, ikinci golden sonra takıma büyük tepki gösterdiler.

Yusuf Erdoğan’ın elle müdahalesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalması, Karadeniz Fırtınası’nın planlarını alt üst etti. Fernandao’nun penalştı golüyle öne geçen Fenerbahçe, Sow’un skoruyla farkı 2’ye çıkarınca bordo-mavili taraftarlar çılgına döndü.

Yönetim istifa tezahüratlarının yanı sıra, ayağında top gelen bazı futbolcuları yuhlayan Karadenizli taraftarlar, Avni Aker’e veda için geldikleri mücadelede istemedikleri bir görüntü ile karşılaştılar. Öte yandan sosyal medyada Yusuf Erdoğan’a büyük tepki vardı.

screenshot_2-011.jpg

AMK Gazetesi
38
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bursaspor'a Ankara'da soğuk duşGenç futbolcuc kansere yakalandıJonathan Ring Gençlerbirliği'nde
İrfan Can resmen Başakşehir'deÜnal Aysal’dan sert yanıtÇinliler Di Maria'yı da istiyor
Sabri'ye taraftardan şok tepki2016’nın en iyi hakemi belli olduÜmit Karan’dan sürpriz adaylık duyurusu
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS