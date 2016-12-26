Avni Aker’e veda maçında bordo-mavililer ilk yarıda büyük şok yaşadı. Stadı hınca hınç dolduran Trabzonsporlular, ikinci golden sonra takıma büyük tepki gösterdiler.

Yusuf Erdoğan’ın elle müdahalesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalması, Karadeniz Fırtınası’nın planlarını alt üst etti. Fernandao’nun penalştı golüyle öne geçen Fenerbahçe, Sow’un skoruyla farkı 2’ye çıkarınca bordo-mavili taraftarlar çılgına döndü.

Yönetim istifa tezahüratlarının yanı sıra, ayağında top gelen bazı futbolcuları yuhlayan Karadenizli taraftarlar, Avni Aker’e veda için geldikleri mücadelede istemedikleri bir görüntü ile karşılaştılar. Öte yandan sosyal medyada Yusuf Erdoğan’a büyük tepki vardı.