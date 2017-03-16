Yunanlar'dan çirkin başlık

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Gazzetta, Olympiakos'un İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi, "Konstantinopolis'in fethi için" manşetleri attı.

BEŞİKTAŞ'I YIKMAYA HAZIRLANIYORLAR

Olmypiakos'un deplasmanlarda çok etkili bir performansı olduğunu öne süren Gazzetta, Karim Ansarifard, Esteban Cambiasso ve Seba gibi isimlerin Beşiktaş'ı yıkmaya hazırlandığını belirtti. Ansarifard'ın son 11 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadığı ve Olympiakos'un İstanbul'daki en formda oyuncularından biri olduğunun altı çizildi.

Olympiakos'un Karaiskaki'de Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen Ankara'da 3-0 yendiğinin hatırlatıldığı analizde, Olympiakos'un bu sezon iç sahada oynadığı APOEL, Young Boys, Astana, Osmanlıspor ve Beşiktaş ile oynadığı son 5 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar geldiği hatırlatıldı.

Olympiakos'un tek eksi noktasının ise Avrupa kupalarında 15 senedir birkaç kez mart ayını görmesine rağmen nisana gelmeden Avrupa'dan elendiğine dikkat çekildi. Olympiakos'un son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Metalist Kharkiv'e elenerek nisan ayını görme fırsatlarını kaçırdığı belirtildi.