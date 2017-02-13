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Yönetimden Şenol Güneş'e eleştiri

YÖNETİMDEN ŞENOL GÜNEŞ'E ELEŞTİRİ

Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor’a yenilmelerinin nedenlerini arayan Beşiktaş Yönetimi, sorunun taktiksel olduğuna karar verdi.

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Kupadaki Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında, ligde de Kardemir Karabükspor’a yenilmelerinin nedenlerini arayan Beşiktaş Yönetimi, sorunun taktiksel olduğuna karar verdi.

Kardemir Karabükspor’un, Beşiktaş orta sahasında çok adamla yer almasının ve siyah-beyazlı takımın buna gereken cevabı veremediğini düşünen siyah-beyazlılar, hatalardan ders çıkaracak.

Rakibin baskı kuran orta sahası karşısında, Oğuzhan ile Talisca’nın yerinde Tolgay-Gökhan İnler tercihinin daha doğru olabileceğini savunan bazı yöneticilerin bunu kendi aralarındaki sohbetlerde dile getirdikleri ifade edildi.

İsrail’in Hapoel Beerşeva takıma ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak olan futbolculara moral verici bir konuşma yapacak olan başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş’in, son iki mağlubiyetin bir iş kazası olduğu yönünde bir söylemde bulunacağı belirtildi.

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