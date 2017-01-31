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Yönetimden futbolculara: ''Utanç verici, skandal !''

YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA: ''UTANÇ VERİCİ, SKANDAL !''

Yönetimden futbolculara tepki geldi...

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Başakşehir galibiyeti sonrası yarışa yeniden ortak olan Fenerbahçe, Kayseri’de hem umutları tüketti hem de şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı. 

Alınan 4-1 mağlubiyet yönetimi çileden çıkarırken, Sarı-Lacivertli kurmayların hedefinde futbolcular vardı. Skor için “Utanç verici” ve “Skandal” yorumunu yapan yöneticiler, takımın maç seçtiğini vurguladı...
 
Büyük karşılaşmaları kazanıp Anadolu takımlarına karşı ciddi konsantrasyon sıkıntısı yaşayan oyuncuların, ruhsuz bir futbol ortaya koyduğu belirtilirken, takımın taktik disiplinden uzak bir görüntü sergilediği ifade edildi.
 
Takım boyunun çok uzun olduğunun altını çizen yöneticiler, bu durumun büyük sorunlara yol açtığını söylediler.
 
İlk yarının son dakikasında Mehmet Topal’ın sakatlandığı pozisyonda yaşananların takımdaki atmosferi net şekilde özetlediğini belirten kurmaylar, “Beşiktaş ve G.Saray’da haklı olsunlar, olmasınlar futbolcular her şeye itiraz ediyorlar.
 
Bizim futbolcularda birlik yok. Mehmet Topal kafasına darbe aldı, 1 kişi itiraz etmedi, yanına sadece Kayserili futbolcu gitti. Bu olay her şeyi anlatıyor” ifadelerini kullandı.
 
Yöneticiler, 3 puanlı sistemde her şey mümkün olsa da F.Bahçe’nin gerçek hedefinin bundan sonra Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olduğu görüşünde birleştiler.
 
AZİZSİLİN YETMEDİ
 
Başkan Aziz Yıldırım, cumartesi yapılan Divan Kurulu’nun ardından takıma birlikte Kayseri’ye gitmişti.
 
O akşam oyuncularla toplantı yapan ve maçın önemini anlatan Aziz Yıldırım; Salih, Lens ve kaptan Volkan’la özel olarak görüştü...
 
Fakat başkanın çabası ve takıma motive etmek için yaptığı hamleler galibiyet için yeterli olmadı.
 
Futbolcular maç sonu Yıldırım’ın yüzüne bile bakamadı.
 
KALKAVAN'A LENS TEPKİSİ
 
Dick Advocaat, deplasman dönüşü yönetimle ağır mağlubiyetin sebeplerini masaya yatırdı. Hollandalı hoca, rakibin sert bir oyun sergilediğini fakat kendi oyuncularının da buna izin verdiğini söyledi.
 
Bu duruma hak veren ve hakem etkenine dikkat çeken yöneticiler, "Lens’i faul yaparak durdurdular. Hakem de buna müsaade etti. Onun savunan Hakan Aslantaş sarı bile görmedi” diyerek hakem Mete Kalkavan’a tepki gösterdi.

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