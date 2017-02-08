Yolanthe Cabau'nun derneğine 1 milyon Euro

2008 yılında, Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau tarafından kurulun Free A Girl derneğine geçtiğimiz günlerde, Amsterdam'da Nationale Postcode Loterij yardım şirketi tarafından düzenlenen Goed Geld Gala 2017 gecesinde, 1 milyon Euro'luk bağış yapıldı.



Yolanthe Cabau, bu yüklü miktardaki bağışla ilgili olarak "Bu parayla birçok küçük kıza özgürlüğünü geri veririz" diye konuştu. Cabau, bu destek için minnettar olduğunu da söyledi.







Hindistan, Bangladeş, Tayland, Brezilya ve Hollanda'da hizmet veren Free A Girl derneğinin amacı; genç kızların zorla fuhuşa itilmesine engel olmak, itilenleri ise kurtarmak.



Sabah