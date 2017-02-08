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Yolanthe Cabau'nun derneğine 1 milyon Euro

YOLANTHE CABAU'NUN DERNEĞİNE 1 MİLYON EURO

Yolanthe Cabau tarafından kurulun Free A Girl derneğine, 1 milyon Euro'luk bağış yapıldı.

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2008 yılında, Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau tarafından kurulun Free A Girl derneğine geçtiğimiz günlerde, Amsterdam'da Nationale Postcode Loterij yardım şirketi tarafından düzenlenen Goed Geld Gala 2017 gecesinde, 1 milyon Euro'luk bağış yapıldı.

Yolanthe Cabau, bu yüklü miktardaki bağışla ilgili olarak "Bu parayla birçok küçük kıza özgürlüğünü geri veririz" diye konuştu. Cabau, bu destek için minnettar olduğunu da söyledi.

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Hindistan, Bangladeş, Tayland, Brezilya ve Hollanda'da hizmet veren Free A Girl derneğinin amacı; genç kızların zorla fuhuşa itilmesine engel olmak, itilenleri ise kurtarmak.

Sabah

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