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Yine, yeni, yeniden Weiss !

YİNE, YENİ, YENİDEN WEİSS !

Sezon başında da Trabzonspor’un gündemine gelen 27 yaşındaki Slovak futbolcu bir kez daha Karadeniz temsilcisine önerildi.

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Katar’da forma giyen kanat oyuncusu Bordo-Mavililer’e sıcak bakıyor. Kararı Ersun Yanal verecek.
 
Bordo-Mavililer’in gündemine sezon başında giren ve uzun uğraşlar verilmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Vladimir Weiss’ın adı tekrar Trabzonspor ile anılıyor.
 
Şu an Katar’da Al Grahafa takımında forma giyen 27 yaşındaki Slovak oyuncunun bu kez Trabzonspor fikrine çok sıcak baktığı, menaceri aracılığıyla da bu beklentisini ilettiği öğrenildi.
 
Ancak bu kez kararı deneyimli futbolcu değil, teknik direktör Ersun Yanal verecek. Yanal’ın Castillo ve Yusuf’un performansından ötürü hayal kırıklığına uğradığı, ancak buna rağmen kendilerine bir şans daha vermekten yana olduğu belirtildi.
 
Bu durumda Weiss için son kararın Antalya kampının sonrasına bırakılabileceği de gelen haberler arasında.

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