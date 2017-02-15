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Yılmaz Vural'dan flaş sözler !

YILMAZ VURAL'DAN FLAŞ SÖZLER !

Yılmaz Vural, Tudor'un Galatasaray'ın başına getirilişi ile ilgili soruları yanıtladı.

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TRT Radyo Haber'e katılan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Riekerink'in yerine Tudor'u getirmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 
 
- Ligde tam her şey kızışmışken böyle bir transfer hoş değil. Profesyonel olarak bakınca sorun yok tabii.
 
- Tudor'un transferinde her iki taraf da kendini haklı görüyor. 
 
- Tudor 'un Galatasaray'a transferinde bir Türk teknik direktörü olarak üzüldüm
 
- Tudor, Karabükspor'da başarılı oldu tamam ama bakalım Galatasaray'da başarılı olabilecek mi?
 
- Bizim yöneticilerimiz, Türk teknik direktörlere o bizden biri diyerek bakıp görev vermiyor. 
 
- Galatasaray'da yönetim kurulu hariç herkes sağ olsun beni aradı
 
- Tudor, Karabükspor'da başarılı oldu tamam ama bakalım Galatasaray'da başarılı olabilecek mi?

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