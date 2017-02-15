Yılmaz Vural'dan flaş sözler !

TRT Radyo Haber'e katılan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Riekerink'in yerine Tudor'u getirmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ligde tam her şey kızışmışken böyle bir transfer hoş değil. Profesyonel olarak bakınca sorun yok tabii.
- Tudor'un transferinde her iki taraf da kendini haklı görüyor.
- Tudor 'un Galatasaray'a transferinde bir Türk teknik direktörü olarak üzüldüm
- Tudor, Karabükspor'da başarılı oldu tamam ama bakalım Galatasaray'da başarılı olabilecek mi?
- Bizim yöneticilerimiz, Türk teknik direktörlere o bizden biri diyerek bakıp görev vermiyor.
- Galatasaray'da yönetim kurulu hariç herkes sağ olsun beni aradı
- Tudor, Karabükspor'da başarılı oldu tamam ama bakalım Galatasaray'da başarılı olabilecek mi?
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Yılmaz Vural, Tudor'un Galatasaray'ın başına getirilişi ile ilgili soruları yanıtladı.
TRT Radyo Haber'e katılan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Riekerink'in yerine Tudor'u getirmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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