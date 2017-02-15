Yılmaz Vural'dan flaş sözler !

TRT Radyo Haber'e katılan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Riekerink'in yerine Tudor'u getirmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Ligde tam her şey kızışmışken böyle bir transfer hoş değil. Profesyonel olarak bakınca sorun yok tabii.



- Tudor'un transferinde her iki taraf da kendini haklı görüyor.



- Tudor 'un Galatasaray'a transferinde bir Türk teknik direktörü olarak üzüldüm



- Tudor, Karabükspor'da başarılı oldu tamam ama bakalım Galatasaray'da başarılı olabilecek mi?



- Bizim yöneticilerimiz, Türk teknik direktörlere o bizden biri diyerek bakıp görev vermiyor.



- Galatasaray'da yönetim kurulu hariç herkes sağ olsun beni aradı



- Tudor, Karabükspor'da başarılı oldu tamam ama bakalım Galatasaray'da başarılı olabilecek mi?