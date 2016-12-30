Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Lider Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmadan 77-55 galip ayrılarak 11. maçında 10. galibiyetini elde etti.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 77-55 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetine imza atan sarı-lacivertliler zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünden takip etti.
Fenerbahçe; Birsel, Lavender, Gruda, Quigley ve Strickhen ilk 5'iyle sahadaki yerini alırken, Galatasaray; Deniz, Pınar, Işıl, Vitola ve Jefferson'la maça başladı. Fenerbahçe özellikle Gruda ile pota altında çok etkili olurken, bu periyotta Galatasaray dış atışları değerlendiremedi. Fenerbahçe 1. periyodu 17-12 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyodunda ev sahibi ekip pota altını iyi kullandı. Sarı-lacivertli takım devreye 34-26 önde girdi. Fenerbahçe devrenin ardından maça hızlı başladı ve bir ara farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Galatasaray'da Işıl Alben farkı kapatmak için çabalasa da sarı-lacivertli ekip bu periyodu 55-40 önde tamamladı. Fenerbahçe son periyotta da tempoyu düşürmedi ve karşılaşmayı 22 sayı farkla 77-55 galip tamamladı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Murat Ciner xx, Orkun Yurtdaş xx, Ahmet Taner İbin xx
Fenerbahçe: Pelin xxx 9, Ayşe xxx 12, Melisa x, Melis x, Birsel xxx 5, Tuğçe xx 4, Lavender xxx 6, Gruda xxxx 19, Quigley xxx 17, Esra Ural xx 2, Strickhen xx 3
Başantrenör: George Dikeoulakos
Galatasaray: Eda x, Deniz x 2, Pınar x 4, İrem x, Cansu x 6, Işıl xx 11, Anderson xx 15, Papova x 2, İnci x, Vitola x 2, Jefferson xx 13
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 17-12 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 34-26 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 55-40 (Fenerbahçe lehine)
5 Faul alan: Jefferson (Galatasaray)
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Bilyoner.com Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 77-55 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Lider Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmadan 77-55 galip ayrılarak 11. maçında 10. galibiyetini elde etti.
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