ANA SAYFA
CANLI MAÇG.SARAY - ALANYASPOR / GOLLER ARKA ARKAYA
Yılın kalecisi Manuel Neuer

YILIN KALECİSİ MANUEL NEUER

Manuel Neuer, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yılın kalecisi seçildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

IFFHS’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen oylamada, 2016’nın en iyi kalecisi belirlendi. Bayern Münih formasıyla lig ve Almanya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Manuel Neuer, topladığı 156 puanla peş peşe 4. kez ödüle layık görüldü.

Ödülü daha önce 4 defa kazanan Juventus’un İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, 91 puanla ikinciliği elde etti. Tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Portekiz Milli Takımı’nın kalecisi Rui Patricio ise 50 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Oylamada puanlar şöyle dağıldı:

1- Manuel Neuer (Bayern Münih) 156 puan
2- Gianluigi Buffon (Juventus) 91
3- Rui Patricio (Sporting Lizbon) 50
4- Claudio Bravo (Barcelona/Manchester City) 45
5- David De Gea (Manchester United) 37
6- Jan Oblak (Atletico Madrid) 31
7- Hugo Lloris (Tottenham) 29
8- Keylor Navas (Real Madrid) 18
9- Thibaut Courtois (Chelsea) 13
10- Denis Onyango (Mamelodi Sundowns) 5
11- Petr Cech (Arsenal) 4
12- Samir Handanovic (Inter) 2
13- Marc Andre Ter Stegen (Barcelona) 1

AA
65
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray ve Daçka'ya kötü haberVan Persie Trabzonspor maçında yokAziz Yıldırım Brezilya'ya gidiyor
Trabzonspor Mehmet Ekici'yle anlaşamadıCüneyt Çakır'dan tartışılacak kararBaşakşehir'in ikinci transfer Kali
Rooney'e haftalık 820 bin EuroBoateng'den İbrahim Tatlıses şarkısıBabel'in menajerinden şok eden açıklama
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS