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Yılın Kadın Sporcusu Zhu Ting

YILIN KADIN SPORCUSU ZHU TİNG

Vakıfbank’ın başarılı smaçörü Zhu Ting, yılın kadın sporcusu seçildi.

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Vakıfbank Voleybol Takımı’nda forma giyen tecrübeli smaçör Zhu Ting, Çin'de düzenlenen ve ülkenin en prestijli ödülü olarak görülen yılın en iyi spor insanları ödül töreninde ‘Yılın Kadın Sporcusu' unvanına layık görüldü.

2016 Rio Olimpiyatları'nın ‘En değerli oyuncusu' olan 22 yaşındaki oyuncu ikinci kez aday gösterildiği ödülü bu yıl kazanmayı başardı. 2016 yılının kendisi için unutulmaz olduğunu ve hep mutluluklar getirdiğini belirten Zhu Ting, “Milli takımdaki antrenörüm Lang Ping’e, takım arkadaşlarıma ve beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ve güveni olmadan asla bunu başaramazdım. 2016 benim için başarı ve mutlulukla dolu bir yıl oldu, umarım 2017’de daha başarılı olurum” ifadelerini kullandı.

Zhu Ting’in kazandığı bireysel ödüllerden bazıları şu şekilde:

2013 Asya Şampiyonası: “En İyi Smaçör”

2014 FIVB Dünya Şampiyonası: “En Skorer Oyuncu”

2014 FIVB Dünya Şampiyonası: “En İyi Smaçör”

2015 Asya Şampiyonası: “En Değerli Oyuncu”

2015 Asya Şampiyonası: “En İyi Smaçör”

2015 FIVB Dünya Kupası: “En Değerli Oyuncu”

AMK Gazetesi
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