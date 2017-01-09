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Yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo !

YILIN FUTBOLCUSU CRİSTİANO RONALDO !

Cristiano Ronaldo, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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Futbolda en iyilerin seçildiği FIFA ödül töreninde Cristiano Ronaldo, 2016’nın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Yıldız oyuncu 2016’da takımı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanarak tarihe geçti.

MESSI’YE TAŞ

Yıldız futbolcu ödül töreninin ardından konuşarak, “Barcelona’dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm, ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum” ifadesini kullandı.

EN İYİ HOCA RANIERI

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılının teknik direktörü Claudio Ranieri oldu.

2016 yılının en iyilerinin belirlendiği Zürih'teki ödül töreninde Leicester City Teknik Direktörü Claudio Ranieri, yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.Claudio Ranieri, geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City'i şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

AMK Gazetesi
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