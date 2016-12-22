Yıldızlar teröre karşı sahada

Şehit ailelerini desteklemek amacıyla bugün futbol ailesi bir araya geliyor... İstanbul ve Kayseri'deki hain terör saldırıları sonrasında tek yumruk olan futbol ailesi, bugün yapacağı dayanışma maçıyla şehit ailelerine destek olacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Organizasyonu'nda gerçekleştirelecek maç, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. 30'ar dakikadan iki devre halinde oynanacak karşılaşmanın hakemleri ise Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

35-40 MİLYON TL GELİR

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "35-40 milyon TL'yi bulduk bağışta. Bütün biletler bitti. Bu maçın galibi Türkiye olacak" diye konuştu.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

Fatih Terim: "Bu teröre karşı bir isyan duruşu. İnşallah her sene böyle bir All-Star yaparız."

Mustafa Denizli: "Birlikte hiçbir şekilde yılmayacağımızı göstermenin tam günüdür. Üzüntülüyüz. Buradayız, her zaman burada olacağız."

Şenol Güneş: "Umuyorum ki bu insanlık dışı olaylar biter. Buna karşı bugün de birlikteliğimizi göstermeye çalışacağız."

Metin Albayrak: "Önemli bir meblağ toplandığını duydum. Tabii ki ölümlerin önüne geçilmez ama, bir nebze de olsa yardımı olursa, ne mutlu."

"Yıldızlar Karması" maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan).

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).