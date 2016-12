'Şehitlere 'Saygı' Yıldızlar Karması maçı ile futbol dünyasından bir çok isim bir araya gelecek. Her takımdan 1 yerli 1 yabancı futbolcunun yer alacağı 'Şehitlere 'Saygı' Yıldızlar Karması maçından elde edilecek tüm gelirler Beşiktaş ve Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak. 'Şehitlere 'Saygı' Yıldızlar Karması maçı, TRT 1 ve TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca diğer televizyon kanalları da TRT frekansı üzerinden maçı yayınlayabilecek.

'Şehitlere 'Saygı' Yıldızlar Karması maçı bu akşam ekrana gelecek. son dönemde yaşanan terör saldırılarına karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde bugün "Şehitlere saygı maçı"nda bir araya gelecek Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başta olmak üzere futbol ailesi, Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında milletin yanında olduğunu göstermek ve teröre karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde "Şehitlere saygı maçı" düzenleyecek.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu çerçevede Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, bugün Vodafone Arena'da bir dayanışma maçı yapacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrif ederek başlama vuruşunu yapacağı maça, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkanlarının tamamı katılım gösterecek. Ayrıca, organizasyonda şehit aileleri, askerler, polisler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları gibi her kesimden izleyiciler yer alacak.



Organizasyonun sponsorluk gelirleri, bağışlar ve yayın haklarından elde edilecek gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak.



'Şehitlere 'Saygı' Yıldızlar Karması maçının kanalı belli oldu!



Vodafone Arena'da bugün yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1, TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca diğer televizyon kanalları da TRT frekansı üzerinden maçı yayınlayabilecek.



Etkinliğin 19.00 ile 20.00 saatleri arasındaki bölümü logosuz olarak tüm kanallara verilecek, maç ise TRT1 tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçı diğer tüm kanallar da TRT logolu olarak canlı verebilecek. Vodafone Arena'nın 41 bin 600 kişilik kapasitesinin tamamının dolmasının beklendiği etkinlikte sponsor ve bağışçı logoları, stat içi led ekranlarında yer alacak.



Organizasyon kapsamındaki bağışlar, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfının TR71 0006 2001 0510 0006 2976 36 numaralı bağış hesabına yapılabilecek.



Stat kapılarının saat 15.00'te açılacağı etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilecek. Protokol konuşmalarının yapılacağı organizasyondaki maç, saat 20.00'de başlayacak.



Yıldırım Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 'Devlet, millet el ele' sloganıyla maç yapılacak. Her takımımızdan bir yabancı ve bir yerli oyuncuyla temsili maç oynanacak. Bu organizasyonun geliri, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, birlik ve beraberliğimizi bölemeyecek."



Gümüşdağ: Şimdiden 13,5 milyon lirayı bulduk

Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kısa süre içinde organizasyona yoğun bir talep olduğuna değinerek, "Şu an yoğun bir talep var. Sponsorların da muazzam ilgisi mevcut. Şimdiden 13,5 milyon lirayı bulduk." dedi.



Fatih Terim: Vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi.



Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."



Şehitlere Saygı maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle:



Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan).



Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).