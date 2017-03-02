Yıldırım Demirören’den flaş sözler !

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Euro 2024 adayı olan Türkiye’ye taş attı. Almanya’nın temel hak ve özgürlükler açısından Türkiye’den daha gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyen Alman başkana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören yanıt verdi.

Euro 2024 adaylığına resmen başvuran Türkiye’de TRT mikrofonuna konuşan Demirören, “Alman başkanının bir açıklaması vardı üzülerek izledik. Siyasi geçmişinden dolayı siyaseti unutmamış. Spora siyaseti karıştırmak çok yanlış. Ben kendisini ülkemize davet ediyorum Türkiye’deki demokrasiyi ve insan haklarını bir görsün.” diye konuştu.

ADAYLIK BAŞVURUSU YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024 ev sahipliği için resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, EURO 2024 ev sahipliği için resmi başvuru dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’e UEFA’nın İsviçre’deki idari merkezinde teslim etti.

EURO 2024 adaylığı için resmi başvuru sırasında, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.