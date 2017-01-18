Yıldırım Demirören canlı yayında konuştu

Spor medyasının önde gelen yöneticilerinden Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Haber Türk Spor Müdürü Halil Özer, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e canlı yayında kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltti.

İşte Demirören'in açıklamaları:

Öncelikle şunu söyleyeyim, bir kulüp başkanımızın açıklamalarına cevap vermek için gelmedim buraya. Bu zaten planlanmış bir programdı dediğiniz gibi.

"FENERBAHÇEMİZ DOĞRU YAPTI"

UEFA, bizim kulüplerimizden çok memnun. Kulüplerimizin yapılandırmasından memnun. Bu bizim için çok sevindirici. UEFA, kulüplerimizin kur farkıyla ilgili isteklerine olumlu yaklaşıyor. Fenerbahçe, UEFA'ya döviz kurlarındaki farkın bütçeye yansıması ile ilgili soru sordu, bence çok da iyi yaptı. Fenerbahçemiz çok doğru bir hareket yaptı.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA İMZALAMADIM"

Beşiktaş'tan alacağım var doğru. Alacağım 100 milyon TL. Fikret Başkan'la en son geçen sene bir araya geldik. Araya gelmemizin sebebi benim de bu alacaktan belli bir kısmını kulübe bağış yapacak olmam. Ancak sonra düşündüm ki, TFF başkanı olarak eğer Beşiktaş kulübüyle maddi bir anlaşma içerisine girersem insanlar bunu farklı yerlere çekebilir. Öyle bir anlaşma imzalamadım. Anlaştığım günden itibaren alacaklarımı dolar olarak alacaktım ve imzalamadım. Ben, görevde olduğum sürece de bu alacak duracak. Bu olayın başka yerlere çekilmesi komplo teorilerinden başka şey değildir.

"F.BAHÇE HABERİ DAHA ÇOK SATAR"

Kamuoyunda bir gerçek var. Ben hiçbir zaman şu haberi yapın, bu takımı öne çıkartın gibi bir yaklaşımda bulunmadım. Ama F.Bahçe haberi daha çok satar.

"ANKARA'YA İSTİHBARAT YOLLADIK"

Beşiktaş Kulübü'nden yönetici arkadaşlarımı yönetim kuruluna aldım, 5 tane. Ancak Fenerbahçe'mizden de 5 kişi var, 2'si başkanvekili. Lanet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra federasyona güvendiğimiz kişileri aldık. Biz 26 Temmuz günü, ben dahil federasyondaki tüm çalışanların bilgilerini Ankara istihbarata yolladık.

MİLLİ TAKIM KRİZİ VE EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ...

Prim krizi diye ortaya çıktı. Biz primi Kasım ayında açıkladık. Kriz çıktığı zaman Eylül'dü. Herkes ne kadar prim alacağını biliyordu. Kamuoyu da biliyordu. Müdahale etmemiz gerekiyor muydu? Öncelikle hocamızla oyuncu arasında çözülmesi gereken problem vardı. Mühim olan amaca ulaşarak krizin çözülmesiydi. Biz bu krizin biteceğini biliyorduk. Emre Belözoğlu kardeşimiz son dakikada araya girerek bu işi bitirdi. Ancak biz zaten çözecektik. Emre kardeşimiz krizi biraz daha erken sonlanmasını sağladı. Kosova maçında bu krizin çözüleceğine inandığımız için bekledik. Kamuoyunda müdahale etmemiz beklendi, haklısınız ama birebir müdahale etmemiz doğru değildi. Milli takım toparlanma sürecine girmiştir. Bu problem geride bırakıldı.

"HAKEMLER HATA YAPIYOR, YAPACAK DA AMA..."

Hakemlerimiz hata yapıyor mu, yapıyor. Kulüplerimiz zarar görüyor mu, görüyor. UEFA da hakem hatalarından rahatsız. Ama insanın olduğu yerde hata olur. Hakemler de hata yapar, yapmaya da devam edecektir. Hakem hataları dünyanın her yerinde yapılıyor. Hakem hatalarını azaltmak için tüm paydaşlar hep birlikte hareket etmeliyiz. Hatayı düzeltmek için hep beraber hareket etmemiz lazım. Oyuncularımız hakemlere destek olmuyor, baskı hataya zorluyor. İngiltere ile görüştük; 'Siz Türkiye'deki kafaları değiştirin' dediler. Hata sonrası 'Operasyon' deniliyor dendi.

Hakem eğitimi için daha fazla ne gerekiyorsa yapacağız. Hakemlerimizde artniyet yok. Hatalar var ama artniyet olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Bir sistem kötü gidiyor diye gidersek, hiçbir yeniliğe imza atamayız. Her reform, sancıyla başlar. Mart ayında Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin testlerine başlayacağız. Başkanlarımızı ve teknik adamlarımızı video hakemlik ile ilgili Antalya'ya çağırdık. 1 başkan, 2 teknik adam katıldı.

"GRUPLAŞMA VARSA SAVCILIĞA BİRLİKTE GİDELİM"

Hakemler için gruplaşma var diye söyleniyor ama 3 kişiden fazla her yerde gruplaşma olur. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Duydum, ettim, duyum aldım... En kötü şeyler. Komplo teorilerinden artık vazgeçelim. MHK Başkanı Namoğlu ile görüştüm. İkinci yarıdan umutlu olduğunu söyledi.

AZİZ YILDIRIM'A HAKEM YANITI

Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası MHK'da hakemler arasında gruplaşma olduğu sorusuna yanıt veren Yıldırım Demirören şunları söyledi:

3 kişiden fazla her yerde gruplaşma olur. Ancak art niyetli gruplaşma varsa bunu bana ispat etsinler. Serkan Çınar, Cüneyt Çakır gruplaşması var dendi. 2008'den beri 6 kez bir araya gelmişler, bu sezon da 1 kez ortak beraber maç yönetmişler. Hakemlerin art niyetli bir gruplaşma içinde olduğuna inanmıyorum. Bu komplo teorilerinden vazgeçelim, ne olur. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Duydum, ettim, duyum aldım... En kötü şeyler. Ben söylüyorum, hakemler formsuz. Onlara profesyonelliği getirdik, onların formsuz olmaya hakkı yok. Yusuf Namoğlu'nun ikinci kez MHK Başkanlığı göreve getirme sebebi; 15 Temmuz sonrası güvendiğimiz, futbol camiasının bildiği, saydığı bir isim olduğu içindi.

Hakemlerle gözlemciler arasında ahbap çavuş ilişkisi var mı? Ben de kulüp başkanıyken bunları söylüyordum. Sistemin içinde böyle şeyler olabilir, değişecek.

"İLK KEZ AÇIKLIYORUM, HAKEM GÖZLEMCİLİĞİ DEĞİŞİYOR"

Bunu burada ilk kez açıklıyorum. Gözlemcilik sistemine İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Birkaç gözlemci maçı ertesi gün videodan izleyecekler.. Hakem gözlemciliği sisteminde İngiltere modeline geçeceğiz. Bu gözlemciler, kararları raporlayıp belirlenmiş bir komiteye sunacaklar. Bu fikir aşamasında henüz. Ne kadar açık olursak, o kadar da komplo teorilerinden de Türk futbolunu kurtarmış oluruz.

"3 TEMMUZ'DAN BUGÜNLERE GELDİK"

Aziz Yıldırım'ın "Sayın Başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar. Paranın üstüne oturmuşlar" sözleri üzerine; Federasyonda 25 bin TL'nin üzerinde maaş alan en fazla 3 kişi falan vardır.

Federasyonumuz geldiğinde 12-13'te 300 milyon olan bütçemiz 16-17'de 550 milyon TL. 196 milyon TL'lik bir tasarrufumuz var. Tüm kulüplerimizin parasını gecikmeden ödeyerek. Federasyonumuzda 25 milyon TL maaşın üzerinde çalışan bir ya da iki kişi vardır. Biz tasarruf yapmasını bilen bir yönetimiz. Bu rakamlar genel kurulda açık.

Türkiye'deki kulüplerimizin mali yapısını bildiğinizde, bir geçiş süreci tanımadan keserseniz yarın sahaya çıkamazlar. Bir süre vermeniz lazım. Biz Türk futbolunu bir düzlüğe getirmeye çalışıyoruz. 3 Temmuz'dan bugünlere geldik. 2001'den bu yana Avrupa'da 3 takımımız Şubat ayını görüyoruz. Avrupa'nın en büyük 5. yayıncı geliri bizde. Kulüplerimizin gelirleri dolar bazında arttı. Kulüplerin borç yapılanmasını düzeltemezsek yarın yönetici bulamayız. Her şey düzeldikten sonra da kanun çıkacak.

SEYİRCİ MAÇLARA NEDEN GELMİYOR?

Önce belli rakamlar vereyim. Herkes passolig'e bağlamaya çalıştı. Ebilet çıkmadan önce seyirci ortalaması 10.980. Şu anda 8.908. Yani 2000 civarında eksilme var. Zaten bu 2000 kişi tribünlerde görmek istediğimiz kişiler ortamasına denk geliyor. Bu sorun tamamiyle kulüplerle birlikte çözülecek bir sorun. Federasyonun çözeceği bir şey değil. Sahayı ve stadı günlük aktivite haline getirmemiz lazım. Kavga ortamından kurtarıp, stadı eğlence merkezi haline getirip, futbolun eğlence olduğu duygusunu aşılamak lazım. Yöneticilere, başkanlara, medyamıza ve futbolcularımıza çok vazife düşüyor.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUZ"

Federasyon'da seçim 2019'da. Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği'ni hatırlamasına da sevindim. Keşke kendisi de katılsa. Türk futbolunun içinde 2 tane duayen kaldı; biri İlhan Cavcav, biri Aziz Yıldırım. Onların düşünceleri önemli. TFF Genel Kurulu'nun delege yapısının değişmesi gerekiyor. Bu fikre açığım. Gelen önerileri değerlendirebiliriz. Bizim federasyonumuzun başında Türkiye var. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Her beyanat saygılı olmak zorunda.

Bütün takımlar 'bize operasyon yapılıyor' diyor. Ben nasıl başarıyorum bunu, biri bana anlatsın. Operasyon çok önemli bir kelimedir. Biz operasyon gibi bir kelimeyi alıp futbolun içine yerleştirdik.