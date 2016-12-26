Yevhen Seleznyov, Karabükspor'da

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut da Seleznyov ile anlaştıklarını açıkladı.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov'un takımdan ayrılıp Kardemir Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.

Kulüp resmi sitesinden 'Shakhtar, Yevhen Seleznov'a teşekkür ediyor' başlığıyla yaptığı açıklamada 'Oyuncu takımdan ayıldı ve Türk kulübü Karabükspor'a transfer oldu' denildi.

Açıklamada oyunucun Shakhtar kariyerine değinilirken 'Shakhtar, Yevhen Seleznyov'a teşekkür ediyor ve kariyerinde onda yeni başarılar ve şampiyonluklar diliyor' denildi.

Karabükspor Başkanı da açıkladı

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Shakhtar Donetsk’te forma giyen Ukraynalı santrafor Yevhen Seleznyov ile anlaştıklarını açıkladı.

İHA'da yer alan haberde; kırmızı-mavili ekibin 31 yaşındaki futbolcu 2,5 yıllığına anlaşma sağladığı ve transfer sezonun açılmasıyla birlikte resmi imzaların atılacağını öğrenildi.



