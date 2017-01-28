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'Yeni transferin bu gece gelmesi gerek'

'YENİ TRANSFERİN BU GECE GELMESİ GEREK'

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, görüşme halinde oldukları yabancı futbolcunun, en geç bu gece gelmesi gerektiğini söyledi.

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Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantının ardından, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, transfere ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

 Kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını son sürat devam ettirdiklerini belirten Uslu,  "Görüştüğümüz yabancı futbolcu şu anda Türkiye'den çok uzakta bulunuyor. Resmi imza işlemleri bir hayli vakit alacağından, oyuncunun en geç bu akşam Türkiye'ye gelmesi gerekiyor." diyerek her şeyin bugün netleşeceğini ifade etti.
 
Uslu'nun bu açıklamaları öncesi, Divan Kurulu sırasında konuşan Başkan Aziz Yıldırım da, yabancı bir oyuncuyla temas halinde olduklarını ancak transferin henüz netleşmediğini dile getirmişti.

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