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Yeni transfer ilk idmanına çıktı

YENİ TRANSFER İLK İDMANINA ÇIKTI

Gaziantepspor'da yeni transfer Pedroso ilk idmanına çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümü için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gaziantepspor'da yeni transfer Marquinhos Pedroso, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonun ikinci bölümünün  hazırlıklarına Serik ilçesine bağlık Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampla  devam eden kırmızı-siyahlı ekipte Brezilyalı futbolcu Pedroso, sabah  gerçekleştirilen idmanda takımla çalıştı. 23 yaşındaki sol bek, antrenman öncesi  teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.
 
Gaziantepspor Kulübü, Marquinhos Pedroso'yu Brezilya'nın Figueirense  takımından kadrosuna katmıştı.

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