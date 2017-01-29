Yeni transfer Başakşehir'i 90+4'te ipten aldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakikada gülen taraf ev sahibi takım oldu.

Ev sahibi takım ilk 45 dakikada Mossoro ve Visca'nın sürüklediği ataklarla öne geçmenin yollarını aradı. Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Bursaspor ise maç genelinde iyi bir savunma sergiledi ve rakibine geçit vermedi.

Medipol Başakşehir'i sevince boğan gol mücadelenin duraklama dakikalarında geldi. Junior Caiçara'nın sağ kanattan hareketlenen Emre Belözoğlu'nun önüne pasını verdi. Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içinde topu çevirdirği topa Mustafa Pektemek vurmak istedi ancak topa dokunamadı ve arkadan gelen İrfan Can Kahveci topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Son düdükle birlikte Başakşehir 3 puanı hanesine yazdırdı. Zorlu günler geçiren Bursaspor ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.