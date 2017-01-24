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Yeni Ronaldo'yu PSG kapıyor

YENİ RONALDO'YU PSG KAPIYOR

Zlatan Ibrahimovic'in gidişinin ardından düşüş yaşayan Paris St. Germain, İsveçli yıldızın boşluğunu doldurmaya çok yakın.

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Fransız kulübü, geleceğin Cristiano Ronaldo'su olarak gösterilen Goncalo Guedes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Guedes, Şampiyonlar Ligi grup maçında İstanbul'da Beşiktaş'a gol atmıştı.

Zlatan Ibrahimovic'in gidişinin ardından düşüş yaşayan Paris St. Germain, İsveçli yıldızın boşluğunu doldurmaya çok yakın. İngiliz basınında yer alan habere göre PSG, geleceğin Cristiano Ronaldo'su olarak gösterilen Goncalo Guedes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
 
PSG 25 milyon euroya anlaştı
 
Manchester United ve Arsenal'in de peşinde Benfica'nın 20 yaşındaki yıldızı için kesenin ağzını açan PSG, Portekiz ekibiyle yaklaşık 25 milyon euroya anlaştı. Transfer görüşmeleri için Lizbon'da bulunan PSG Sportif Direktörü Patrick Kluivert da, Goncalo Guedes'i 4.5 yıllık sözleşme için ikna etti.
 
PSG Teknik Direktörü Unai Emery de transferi doğrularken, "PSG tüm iyi oyuncularla ilgilenir ve Guedes de onlardan biri. İmza için çok yakınız" dedi. Guedes'in gelecekte daha da iyi olacağını iddia eden Emery, "Oldukça yetenekli bir oyuncu. Kanatlarda ve ortada oynayabiliyor. Kendini geliştirerek gelecekte çok daha büyük bir futbolcu olacak" ifadelerini kullandı.
 
Benfica altyapısında yetişen 20 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.
 
BeİNsports

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