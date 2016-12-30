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Yeni mayolardaki 8 mesaj

YENİ MAYOLARDAKİ 8 MESAJ

Türkiye Güreş Milli Takımlarının kurumsal yeni mayosu belirlendi.

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Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, turkuaz renkte  dizayn edilen yeni mayoların, kültürel detaylarının da yükseliş, cesaret ve  yenilikçiliği ifade ettiği bildirildi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından onaylanan yeni mayoların 2017  yılından itibaren uluslararası arenalarda kullanılacağı ifade edildi.
 
Açıklamada, UWW'nin tüm ülkelere gönderdiği yazıda, güreşçilerin  mayosunun tek tip olmaktan çıkması, her ülkenin kendisini temsil edecek mayoları  tasarlamaları ve bu yönde bir standart getirmeleri istendiği belirtildi.
 
TGF'nin belirlediği kurumsal mayoların ilk kez Macaristan'da  kullanıldığı açıklandı. Mayoların, başkent Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda  test edildiği kaydedildi.

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