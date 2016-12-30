Yeni mayolardaki 8 mesaj

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, turkuaz renkte dizayn edilen yeni mayoların, kültürel detaylarının da yükseliş, cesaret ve yenilikçiliği ifade ettiği bildirildi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından onaylanan yeni mayoların 2017 yılından itibaren uluslararası arenalarda kullanılacağı ifade edildi.



Açıklamada, UWW'nin tüm ülkelere gönderdiği yazıda, güreşçilerin mayosunun tek tip olmaktan çıkması, her ülkenin kendisini temsil edecek mayoları tasarlamaları ve bu yönde bir standart getirmeleri istendiği belirtildi.



TGF'nin belirlediği kurumsal mayoların ilk kez Macaristan'da kullanıldığı açıklandı. Mayoların, başkent Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda test edildiği kaydedildi.



