Yeni Malatyaspor'un maçı Vodafone Arena'da

YENİ MALATYASPOR'UN MAÇI VODAFONE ARENA'DA TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, 20. hafta maçını Vodafone Arena'da oynayacak. Futbol » Tff 1. Lig 06.02.2017 13:02

Türkiye Futbol Federasyonu TFF 1. Lig 20. hafta maç programını açıkladı.



Açıklamada Denizlispor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor'un ev sahipliği yapacakğı stat Vodafone Arena olarak açıklandı.



Evkur Yeni Malatyaspor- Denizlispor mücadelesi cumartesi saat 13'te Vodafone Arena'da oynanacak. 120