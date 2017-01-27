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Yeni Malatyaspor'da Vodafone Arena'da oynayacak

YENİ MALATYASPOR'DA VODAFONE ARENA'DA OYNAYACAK

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, sezonun kalan maçlarını Vodafone Arena'da oynayacak.

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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, TFF 1. Lig’in 20. haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını İstanbul’da Vodafone Arena Stadı’nda oynamak için Beşiktaş ve Denizlispor kulüpleriyle anlaşmaya vardı.

Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemininden dolayı uzun süredir maçlarını başka bir statta oymak için girişim halinde olan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’la Vodafone Arena’nın kullanımı için yaptığı görüşmeden olumlu netice aldığı ifade edildi.

Denizlispor maçı Vodofone Arena’da

Oynanan son iki maçta İnönü Stadı’nın zemininin iç saha avantajlarını kullanmaya engel teşkil ettiğini yönetimiyle de paylaştığı öğrenilen Kulüp Başkanı Gevrek’in girişimleri neticesinde alınan kararın Denizlispor maçında hayata geçirileceği ifade edildi.

Müsabakanın İstanbul’da oynanmasıyla ilgili Denizlispor Kulübü’nün onayının da alındığı ve yeşil-siyahlı kulübün rezervasyonunu buna göre yapacağı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki girişiminin ise 1-2 gün içinde sonuçlanacağı belirtildi.

İHA
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