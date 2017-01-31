Yeni Malatya'dan son gün transferi

Evkur Yeni Malatyaspor, transferin bitmesine saatler kala Boluspor’dan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ı kadrosuna kattı.

Transferde şu ana kadar 3 futbolcuya imza attıran sarı-siyahlılar, teknik direktör İrfan Buz’un raporu doğrultusunda Bolusporlu orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ı renklerine bağladı. Evkur Yeni Malatyaspor'un, 1987 doğumlu orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaştığı belirtildi.



Boluspor ile 16 maça çıktı

Murat Yıldırım, Boluspor ile bu sezon toplam 16 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu defansın sağında ve solunda da görev yapabiliyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde yapılan törende imzayı atan Murat Yıldırım, burada yaptığı açıklamada şampiyonluk yolunda giden Evkur Yeni Malatyaspor’a katkı sunmak istediğini ifade etti.



"Yeni Malatyaspor’a hedeflerim olduğu için imza attım"

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne hedefleri olduğu için imza attığını kaydeden Murat Yıldırım, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Transferimin gerçekleşmesinde katkısı olan Sayın Adil Gevrek’e teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor’a hedeflerim olduğu için imza attım. İnşallah şampiyonluk yolunda giden takıma ben de katkı sunmak istiyorum. Attığım imza her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.