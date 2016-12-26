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Yeni Malatya devreyi farklı kapattı

YENİ MALATYA DEVREYİ FARKLI KAPATTI

TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Boluspor'u 5-1 yenerek ligin ilk bölümünü moralli tamamladı.

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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Malatya temsilcisi, 11.  haftada 2-0 mağlubiyetle ayrıldığı Eskişehirspor maçından sonra aldığı kötü  sonuçlarla 14. haftada liderliği kaybetmişti.

 Sezonun 16 maçlık ilk bölümünün son haftasında deplasmanda Boluspor  ile karşılaşan sarı-siyahlılar, rakibini 5-1 yenerek, hem 5 haftalık kötü gidişi  durdurdu hem de devre arasına moralli girdi.
 
Ligin 11. haftasında başlayan kötü gidişatı durduramayan Evkur Yeni  Malatyaspor, 5 haftalık süreçte 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak sadece 2 puan  toplayabildi. Rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını  değerlendiremeyen sarı-siyahlılar, Boluspor galibiyetiyle şanssızlığını kırdı.
 
Ligde beş haftalık aradan sonra galip gelen Malatya temsilcisi, sezonu  ilk bölümünü 30 puanla Göztepe'nin ardından ikinci sırada tamamladı.
 
Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, 16  maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, 30 puan topladı.
 
Deplasmanda lider
 
TFF 1. Lig'de lider Göztepe'nin 1 puan gerisinde yer alan Evkur Yeni  Malatyaspor, geride kalan 16 haftalık süreçte en iyi deplasman performansı  gösteren takım oldu.
 
Sarı-siyahlılar, dış sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir  beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Rakip ağları 13 kez  havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde 10 gol gördü.
 
Malatya temsilcisi, iç sahada ise oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2  beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 17 puan topladı. Rakip ağları 12 kez  havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

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