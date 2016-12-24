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Yeni Malatya 5 hafta sonra 5 golle kazandı

YENİ MALATYA 5 HAFTA SONRA 5 GOLLE KAZANDI

TFF 1. Lig mücadelesinde Yeni Malayaspor, Boluspor'u 5-1 gibi flaş bir skorla mağlup etti.

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Haberin fotoğraflarıTFF 1. Lig'de Boluspor sahasında 5 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Maça fırtına gibi başlayan Yeni Malatya henüz 9. dakikada Eren Tozlu'yla 1-0 öne geçti. Bolu bu gole 14. dakikada Diarra'yla cevap verse de 18. dakikada yine Eren Tozlu sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu golle rahatlayan Yeni Malatya, İrfan'la 25. dakikada bir gol daha buldu. 41. dakikada ise sahneye yine Eren Tozlu çıktı, hat-trick yaptı ve skoru 4-1'e getirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
 
İkinci yarıda 4-1 önde olmasına rağmen baskını azaltmayan Yeni Malatya, 71. dakikada Pereira'yla farkı 4'e çıkardı.  Mücadele de bu skorla sona erdi.
 
Bu sonuçla Yeni Malatya puanını 30 yaptı ve maç fazlasıyla zirveye oturdu. Boluspor ise 26 puanla 5. sırada kaldı.

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